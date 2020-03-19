Пока одни пытаются вернуться на родину, за три дня 11 тысяч белорусов выехали за границу

В МИД предупредили, что в поездки люди отправляются на «свой страх и риск»

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«Комсомолка» уже не раз сообщала, с какими трудностями столкнулись граждане Беларуси за рубежом из-за закрытия границ для профилактики нераспространения коронавирусной инфекции. «Белавиа» еще делает вылеты для возвращения сограждан, например, 20 марта из «Внуково» в Минск, однако некоторые рейсы отменяются почти каждый день.

– В Госпогранкомитете сообщили, что только за последние 3 суток из страны выехало около 11 тысяч белорусов. Хотелось бы подчеркнуть, что данные выезды были осуществлены уже после четких рекомендаций МИД о воздержании от зарубежных поездок. Подобные шаги граждане осуществляют на свой страх и риск и должны это осознавать, – прокомментировал Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИДа.

На 19 марта в Беларусь МИД помог вернуться свыше 2,5 тысячи граждан. В фокусе внимания еще более 1,5 тысячи человек, которые потенциально могут обратиться в дипслужбы за оказанием помощи.

– По-прежнему ведется работа на проблемой возвращения белорусов из стран Юго-Восточной Азии (более 100 человек). Остается сложным вопрос по возвращению сограждан из Гоа и Шри-Ланки. Обращаем внимание, что с 21 марта Вьетнам может временно приостановить безвизовый режим с Беларусью, – добавил представитель МИДа.

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