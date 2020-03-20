«Белавиа» временно не будет летать в Тбилиси и Батуми

Вернуть деньги или изменить даты вылета можно до 31 декабря 2020 года

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Авиакомпания приостанавливает полеты еще по двум маршрутам из-за коронавируса.

Рейсы В2 735-736 в Тбилиси приостановлены с 22 по 28 марта, рейсы В2 741-742 - с 20 по 28 марта.

Нельзя будет долететь и в Батуми: рейсы B2 737 отменяются с 20 по 28 марта, B2 738 - с 21 по 29 марта.

В «Белавиа» просят проверять информацию об отмененных рейсах на сайте авиакомпании.

Вернуть деньги за билет на отмененный рейс, конечно, можно - вплоть до 31 декабря 2020 года. До этой же даты можно и изменить день вылета. В авиакомпании добавляют, что все данные билета сохраняются у них в системе, поэтому можно обратиться и после предполагаемой даты полета, просто назвав номер билета. Изменить дату вылета можно только один раз. У пассажиров есть еще несколько месяцев обдумать, когда лучше полететь.

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