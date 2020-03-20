2020-03-20T10:03:30+03:00
Общество
КП Беларусь

42 зараженных, 12 больных, 15 выписанных. Минздрав отчитался о пациентах с коронавирусом

Начиная с конца января в Беларуси обследовали на инфекцию COVID-19 19 тысяч человек
Полина СВЕТЛОВА
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Первый случай заболевания в Беларуси зафиксировали в феврале 2020 годаПервый случай заболевания в Беларуси зафиксировали в феврале 2020 годаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На 9 утра 20 марта из больниц с выздоровлением выписали 15 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 42 человека с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Клинические признаки инфекции есть у 12 пациентов. В Минздраве используют такую формулировку в отношении этих 12 человек: «по сути, являются больными».

А всего, начиная с конца января, медики обследовали на инфекцию 19 тысяч человек.

Напомним, первый случай заболевания в Беларуси зафиксировали в феврале 2020 года. COVID-2019 выявили у студента БНТУ из Ирана. Около двух недель парень находился в Минской инфекционной больнице. Он стал не только первым заболевшим, но и первым излечившимся пациентом в Беларуси. Молодого человека выписали из больницы, о чем он 12 марта сообщил в своем Инстаграме.

- Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК вируса. Принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. - Имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов 1-го уровня.

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