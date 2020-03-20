В Новогрудке девушка застряла в лифтовой шахте

Она оступилась и оказалась зажатой между перекрытием шахты и подъемником

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Вечером 19 марта спасателям позвонил очевидец: он рассказал, что в шахте подъемника в магазине находится девушка, сама она выбраться не может. Туда направились подразделения МЧС. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 27-летняя работница загрузила товар на площадку грузового подъемника, чтобы перевезти его со склада подвала на первый этаж. Сама она тоже попыталась туда запрыгнуть, но оступилась. Девушка оказалась зажата между перекрытием шахты и подъемником.

Спасатели с помощью специального инструмента и бензореза вытащили пострадавшую и передали медикам. Девушку госпитализировали. Специалисты будут выяснять причины происшествия.