2020-03-20T10:07:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новогрудке девушка застряла в лифтовой шахте

Она оступилась и оказалась зажатой между перекрытием шахты и подъемником
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Девушку освободили и передали медикам. Фото: МЧСДевушку освободили и передали медикам. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Вечером 19 марта спасателям позвонил очевидец: он рассказал, что в шахте подъемника в магазине находится девушка, сама она выбраться не может. Туда направились подразделения МЧС. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 27-летняя работница загрузила товар на площадку грузового подъемника, чтобы перевезти его со склада подвала на первый этаж. Сама она тоже попыталась туда запрыгнуть, но оступилась. Девушка оказалась зажата между перекрытием шахты и подъемником.

Спасатели с помощью специального инструмента и бензореза вытащили пострадавшую и передали медикам. Девушку госпитализировали. Специалисты будут выяснять причины происшествия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Белпочта» снова принимает посылки в Германию, Францию, США и другие страны
Лукашенко: Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили
Доллар в обменниках продают за 2,66 - 2,75 рубля, максимальная цена за евро - почти 3 рубля
Лукашенко: «Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры»
В Гродно водитель уснул за рулем и выехал на встречку: пострадали женщина и двое детей
«Это фейк». Гродненская милиция - о ворах в химзащите, которые усыпляют хозяев газом
Беременная жена скончалась, шестилетняя дочка получила тяжелые травмы. В суд направили дело об аварии в Минском районе
В Новогрудке девушка застряла в лифтовой шахте
42 зараженных, 12 больных, 15 выписанных. Минздрав отчитался о пациентах с коронавирусом
«Белавиа» временно не будет летать в Тбилиси и Батуми
Пока одни пытаются вернуться на родину, за три дня 11 тысяч белорусов выехали за границу
«Это не Алмаз, а Пират»: В Солигорске мужчина украл у друга хаски в подарок для жены
Чемпионат Беларуси стартовал с сенсации и стал единственным неприостановленным футбольным турниром в Европе
Во «Внуково» из-за коронавируса застряли около сотни белорусов, их обещает забрать «Белавиа»
За «позолоченные» ножи в подарок ко Дню Победы румыны выманили у пожилого минчанина 1300 рублей
Туркменского бизнесмена Мурадова приговорили к 13 годам за долг «Могилевлифтмашу» в $318 тысяч
Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой
В Минприроды рассказали о самых чистых и самых грязных реках Беларуси, вы удивитесь!
В Беларуси собирают подписи за налоговые каникулы для просевшего из-за коронавируса малого и среднего бизнеса
Фотофакт: в Гомеле показали, как обрабатывают автобусы от коронавируса