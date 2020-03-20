Беременная жена скончалась, шестилетняя дочка получила тяжелые травмы. В суд направили дело об аварии в Минском районе

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Дело направила в суд Генеральная прокуратура. Когда состоится первое заседание, станет известно позже. Авария произошла 7 сентября прошлого года. Семья ехала на автомобиле Ford S MAX по трассе М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации. Возле агрогородка Михановичи скорость машины составила 132 км/ч. Впереди легковушки в попутном направлении ехали две фуры - одна из них начала перестраиваться в соседнюю полосу.

Мужчина за рулем Ford не справился с управлением и столкнулся с фурой. К несчастью, его жена, которая на тот момент была на 9-м месяце беременности, получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Шестилетняя дочка пары тоже тяжело травмировалась, ее лицо неизгладимо обезображено.

Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения. Дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.