«Это фейк». Гродненская милиция - о ворах в химзащите, которые усыпляют хозяев газом

В УВД говорят, что ни одного такого факта не было зарегистрировано

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Очередная страшилка, связанная с распространением коронавируса, появилась недавно в родительских чатах:

«Внимание! По всем домам ходят люди в медицинских и химкостюмах! Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир! Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят все из квартиры! Будьте бдительны, передайте дальше! Сразу на горячую линию и в милицию звонить! Сейчас дети не учатся, все дома! Особенно предупредите их и пенсионеров!»

Такое сообщение пришло и минчанам, и жителям других городов. На это отреагировала гродненская милиция:

- Еще раз подчеркиваем: данная информация не соответствует действительности. В Гродненской области подобных фактов не зарегистрировано. Вместе с тем органы внутренних дел просят граждан проявлять бдительность и руководствоваться исключительно рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, - сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Недавно чаты пестрили другими фейковыми сообщениями - о вертолетах, которые по ночам проводят дезинфекцию над городом. «Сегодня в 23.00 и до 5.00 утра вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты, и на улице после 23.00 находиться нельзя. Сообщили из военной части». (Читать далее)