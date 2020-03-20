2020-03-20T12:40:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно водитель уснул за рулем и выехал на встречку: пострадали женщина и двое детей

Их с травмами доставили в больницу
Полина СВЕТЛОВА
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Фото: скриншот видео МВДФото: скриншот видео МВД
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Авария произошла вчера, 19 марта, на улице Городенской областного центра. 51-летний водитель «Лады» уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель», который ехал навстречу. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Момент столкновения зафиксировал регистратор, установленный в салоне немецкого автомобиля.

За рулем «Опеля» была 49-летняя женщина, в машине сидели ее двое детей. Все трое получили травмы, их забрали в больницу. Водитель «Лады» в аварии не пострадал.

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