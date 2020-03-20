2020-03-20T12:59:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры»

Такое заявление президент сделал в пятницу, 20 марта, во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани»
Полина СВЕТЛОВА
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20 марта Александр Лукашенко приехал на медицинское предприятие "Адани". Фото: пресс-служба президента20 марта Александр Лукашенко приехал на медицинское предприятие "Адани". Фото: пресс-служба президента
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- Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси, - отметил Александр Лукашенко, его цитирует belta.by.

Президент считает, что ситуация с распространением коронавируса в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо.

- Поднялся гвалт и психоз коронавирусный, а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

А 19 марта на совещании об эпидемиологической обстановке в стране президент объяснил, почему он выступил против карантина в школах и переноса весенних каникул. По словам Александра Лукашенко, если в школах объявить каникулы, это только обострит обстановку. Президент считает, что многие дети, которые могут легко переносить коронавирус, отправятся на каникулы к бабушкам и дедушкам, которым вирус может причинить большой вред.

- Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Положено с 30 марта каникулы - будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем.

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