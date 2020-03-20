2020-03-20T13:43:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар в обменниках продают за 2,66 - 2,75 рубля, максимальная цена за евро - почти 3 рубля

В банкоматах и обменниках долларов хватает не всем - власти поясняют, что валюту пока трудно доставлять из США
Полина СВЕТЛОВА
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Американская валюта пошла вверхАмериканская валюта пошла вверхФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 20 марта белорусский рубль упал к доллару и рублю.

Стоимость доллара выросла до 2,5591 рубля (это на 0,7%, или на 0,0177 рубля больше), евро подешевел и сейчас стоит 2,7621 рубля (0,07%, или на 0,0019 рубля), российский рубль теперь стоит 3, 276 белорусского рубля за 100 российских.

При этом банки продают доллары по курсу минимум 2,66. Максимальная стоимость на 20 марта - 2,75 рубля.

Минимальная цена, за которую банки продают евро, - 2,74, максимум почти достиг 3 рублей - 2,97.

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Нацбанк: в белорусских обменниках нехватка наличных долларов. Есть временные трудности с их доставкой из США

Как подчеркивается в заявлении Нацбанка, в обменниках и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом никаких ограничений и трудностей с продажей или покупкой долларов США в безналичной форме нет. Кроме того, в кассах банков достаточно другой иностранной валюты, в частности евро. (Читать далее)

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