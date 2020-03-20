2020-03-20T14:05:34+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили

Президент 20 марта приехал на научно-производственное частное предприятие «Адани»
Полина СВЕТЛОВА
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Президент высказался о кризисе, который затронул и БеларусьПрезидент высказался о кризисе, который затронул и БеларусьФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили, - сказал президент, его цитату приводит belta.by. - А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?

Глава государства подчеркнул: пока неясно, как сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Не исключено, что страны еще смогут вернуться к недавнему уровню развития.

- Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы, - добавил Лукашенко.

Лукашенко о финансовом кризисе: Одной ногой уже вступили, теперь пытаемся вернуть ее назад!. Источник: Телеканал ОНТ

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