Лукашенко: Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили

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- Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили, - сказал президент, его цитату приводит belta.by. - А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?

Глава государства подчеркнул: пока неясно, как сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Не исключено, что страны еще смогут вернуться к недавнему уровню развития.

- Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы, - добавил Лукашенко.