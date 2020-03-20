«Белпочта» снова принимает посылки в Германию, Францию, США и другие страны
Предприятие снова принимает посылки в некоторые страны - об этом сообщили на сайте «Белпочты». Напомним, несколько дней назад было объявлено, что прием посылок во все страны, кроме России и Китая, временно приостановлен.
Это было связано с сокращением авиарейсов в другие страны из-за коронавируса. Авиакомпании, которые перевозят почту из Беларуси, отменяли свои рейсы. Из-за объявленного карантина не хватало и работающего персонала - в «Белпочте» опасались, что серьезных задержек и невыполнения сроков доставки не избежать.
А 20 марта появилась информация, что отправления международной ускоренной почты EMS теперь принимаются в такие страны: Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию.
Письма и посылки можно отправить и в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию.
Но задержки в доставке почты все же возможны, предупреждают на предприятии.
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