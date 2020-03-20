2020-03-20T14:37:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белпочта» снова принимает посылки в Германию, Францию, США и другие страны

До этого отправления принимались только в Китай и Россию
Полина СВЕТЛОВА
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Посылки и письма временно не принимали из-за коронавируса: авиакомпании, которые доставляют почту, отменяли рейсы. Фото: pixabay.comПосылки и письма временно не принимали из-за коронавируса: авиакомпании, которые доставляют почту, отменяли рейсы. Фото: pixabay.com
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Предприятие снова принимает посылки в некоторые страны - об этом сообщили на сайте «Белпочты». Напомним, несколько дней назад было объявлено, что прием посылок во все страны, кроме России и Китая, временно приостановлен.

Это было связано с сокращением авиарейсов в другие страны из-за коронавируса. Авиакомпании, которые перевозят почту из Беларуси, отменяли свои рейсы. Из-за объявленного карантина не хватало и работающего персонала - в «Белпочте» опасались, что серьезных задержек и невыполнения сроков доставки не избежать.

А 20 марта появилась информация, что отправления международной ускоренной почты EMS теперь принимаются в такие страны: Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию.

Письма и посылки можно отправить и в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию.

Но задержки в доставке почты все же возможны, предупреждают на предприятии.

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