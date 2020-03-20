Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко негативно отозвался о белорусах, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных стран и не сообщают об этом. Он упомянул минчанина, который вернулся из Италии, но к врачам обратился только тогда, когда сильно ухудшилось самочувствие. Из-за этого в карантине оказались 300 человек.

- Понятно, поехал ты за рубеж, побывал в Германии, Италии и Франции. Но приедь и скажи - мы тебя проверим, если нужно, сделаем заключение, - отметил Александр Лукашенко и назвал ситуацию с коронавирусом «психопатией».

Президент оценил усилия белорусских врачей, которые без вакцины и умения бороться конкретно с этой инфекцией не потеряли ни одного человека.

Высказался глава государства и по поводу белорусов, которые, зная об опасной ситуации, уехали отдыхать за рубеж.

- А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать, - отметил президент. Но он поставил задачу помочь гражданам, в том числе и россиянам, вернуться домой.

- Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет «интеграция», - сказал Лукашенко.

Президент призвал белорусов не паниковать и не ломиться в магазины - продуктов достаточно. По его словам, российские ретейлеры после закрытия границы РФ обратились в Беларусь с просьбой о поставке продуктов.

- Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая, - заметил он.

Читайте также:

Лукашенко: Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили

Президент 20 марта приехал на научно-производственное частное предприятие «Адани» (Читать далее)

Лукашенко: «Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры»

Такое заявление президент сделал в пятницу, 20 марта, во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» (Читать далее)