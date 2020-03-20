Минспорта о белорусах, которые едут на отдых: «Такое поведение расценивается как безрассудное и безответственное»
В Министерстве спорта и туризма рекомендуют белорусам пока не выезжать за пределы страны. Это связано с тем, что в мире осталось немного стран, где нет случаев заболевания коронавирусом. Туристы могут потом с трудом вернуться домой из-за того, что некоторые страны запрещают въезд иностранцев, даже если речь идет о транзитном въезде.
Сейчас около 6 тысяч белорусских туристов находятся за пределами страны, большинство - в Египте.
Тем, кто попал в сложную ситуацию, пытаются помочь Министерство спорта и туризма совместно с МИД, Министерством транспорта и коммуникаций, общественными организациями, турфирмами.
- Тем не менее есть граждане, которые пытаются заскочить в последний вагон и отправиться в турпоездку. В нынешних условиях такое поведение Минспортом расценивается как безрассудное и безответственное, - добавили в пресс-службе Минспорта.
Сегодня, 20 марта, в Департаменте по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь заработала круглосуточная прямая линия.
Консультацию по вопросам, связанным с туризмом, можно получить по телефонам: (17) 327-25-11 или (17) 226-99-00.
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