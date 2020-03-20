В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время

На какой срок сместили время начала занятий, не уточняется Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такое решение приняли на следующий день после совещания у президента

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Занятия у студентов теперь будут начинаться в 9.30 - 10.00. Это время выбирали с учетом анализа транспортных потоков. Как сообщают в пресс-службе министерства, проводился детальный анализ: во внимание принимали адреса вузов и мест, где живет большинство студентов - вероятно, речь идет об общежитиях.

В университетах организовали временные разрывы между первой и второй сменами, чтобы развести потоки студентов, которые входят и выходят из университета.

Изменения коснутся не только минских вузов, но и всех остальных городов, где есть институты, академии и университеты.

Напомним, 19 марта на совещании об эпидемиологической обстановке в стране президент сказал, что нужно позже начинать занятия в университетах, чтобы развести транспортные потоки.

- Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города, - сказал тогда Александр Лукашенко.