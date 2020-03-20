2020-03-20T17:03:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Почти 300 автобусов и троллейбусов в Минске будут ходить чаще по утрам

Пиковый интервал продлят до 10 утра
Полина СВЕТЛОВА
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Людей в общественном транспорте стало заметно меньшеЛюдей в общественном транспорте стало заметно меньшеФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В ответ на решение Минобразования перенести начало занятий на более поздний срок пересмотрят и работу общественного транспорта в Минске. Для разведения потока людей, которые едут на работу и учебу, 278 маршрутов наземного транспорта и метро будут ходить чаще обычного. С понедельника, 23 марта, по будням утренний пиковый интервал продлят до 10 утра, сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Мониторинг пассажиров показывает, что общественным транспортом сейчас пользуется меньше людей. Наполняемость снизилась с начала марта, и сейчас метрополитен в сутки перевозит на 115 тысяч человек меньше, наземный транспорт - на 102 тысячи человек.

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