Почти 300 автобусов и троллейбусов в Минске будут ходить чаще по утрам

Изменить размер текста: A A

В ответ на решение Минобразования перенести начало занятий на более поздний срок пересмотрят и работу общественного транспорта в Минске. Для разведения потока людей, которые едут на работу и учебу, 278 маршрутов наземного транспорта и метро будут ходить чаще обычного. С понедельника, 23 марта, по будням утренний пиковый интервал продлят до 10 утра, сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Мониторинг пассажиров показывает, что общественным транспортом сейчас пользуется меньше людей. Наполняемость снизилась с начала марта, и сейчас метрополитен в сутки перевозит на 115 тысяч человек меньше, наземный транспорт - на 102 тысячи человек.

Читайте также:

В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время

Такое решение приняли на следующий день после совещания у президента (Читать далее)