Минздрав ввел новый порядок оформления электронных рецептов

Для оформления рецепта не нужно будет приходить в больницу Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Чтобы оформить рецепт, пациенту нужно позвонить своему врачу, ответить на его уточняющие вопросы. Если в состоянии пациента нет изменений, врач выпишет электронный рецепт. Это актуально для людей с хроническими заболеваниями, которым нужны рецепты на лекарства для постоянного приема.

Но это новшество распространяется на лекарства, которые продаются за полную стоимость. Исключение - в том числе для препаратов, которые содержат наркотики и психотропы. В аптеке нужно будет показать карту для медобслуживания. Показывать дубликат электронного рецепта не нужно. Перечень аптек, где можно купить лекарства по электронному рецепту, есть на сайте Минздрава.

Если у пациента нет карты для медобслуживания, оформляется бланк рецепта, его доставляют домой пациенту.