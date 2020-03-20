2020-03-20T18:04:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав ввел новый порядок оформления электронных рецептов

Их выписывают дистанционно, без цифровой подписи
Полина СВЕТЛОВА
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Для оформления рецепта не нужно будет приходить в больницуДля оформления рецепта не нужно будет приходить в больницуФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Чтобы оформить рецепт, пациенту нужно позвонить своему врачу, ответить на его уточняющие вопросы. Если в состоянии пациента нет изменений, врач выпишет электронный рецепт. Это актуально для людей с хроническими заболеваниями, которым нужны рецепты на лекарства для постоянного приема.

Но это новшество распространяется на лекарства, которые продаются за полную стоимость. Исключение - в том числе для препаратов, которые содержат наркотики и психотропы. В аптеке нужно будет показать карту для медобслуживания. Показывать дубликат электронного рецепта не нужно. Перечень аптек, где можно купить лекарства по электронному рецепту, есть на сайте Минздрава.

Если у пациента нет карты для медобслуживания, оформляется бланк рецепта, его доставляют домой пациенту.

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