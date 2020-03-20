Из-за коронавируса вузы проведут научные конференции онлайн

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Меры профилактики против коронавируса усиливают минские вузы. Многие университеты ограничили посещение общежитий: внутрь пускают только студентов. В холлах установили дозаторы с антисептическими средствами. Но и это еще не все. В ближайшее время вузы планируют скорректировать расписание, перевести лекции в дистанционный режим или вовсе перенести их на более позднее время. Например, на всех факультетах БГУ лекции перенесены, а вместо них проводятся консультации, лабораторные работы.

Чтобы избежать скопления народа, в Академии управления при Президенте большие поточные лекции перевели в дистанционный режим. Но это не значит, что студенты могут расслабиться: теперь они должны не только прочитать лекцию, но и ответить на контрольные вопросы и сдать небольшой тест.

В Академии управления приняли решение отменить массовые мероприятия, а научные конференции провести либо в онлайн-режиме, либо вовсе перенести на осень. Об этом сообщает belta.by.