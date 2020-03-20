2020-03-20T17:51:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса вузы проведут научные конференции онлайн

Так руководство университетов борется с коронавирусом
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Меры профилактики против коронавируса усиливают минские вузы. Многие университеты ограничили посещение общежитий: внутрь пускают только студентов. В холлах установили дозаторы с антисептическими средствами. Но и это еще не все. В ближайшее время вузы планируют скорректировать расписание, перевести лекции в дистанционный режим или вовсе перенести их на более позднее время. Например, на всех факультетах БГУ лекции перенесены, а вместо них проводятся консультации, лабораторные работы.

Чтобы избежать скопления народа, в Академии управления при Президенте большие поточные лекции перевели в дистанционный режим. Но это не значит, что студенты могут расслабиться: теперь они должны не только прочитать лекцию, но и ответить на контрольные вопросы и сдать небольшой тест.

В Академии управления приняли решение отменить массовые мероприятия, а научные конференции провести либо в онлайн-режиме, либо вовсе перенести на осень. Об этом сообщает belta.by.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Останавливайся, открываем огонь!»: Эпичная погоня ГАИ в Минске за угнанным микроавтобусом
Отцу, обвиняемому в убийстве 4-летней дочки, дали 25 лет
БелЖД официально: белорусы, украинцы, литовцы и латвийцы смогут вернуться в свои страны поездами 21 и 22 марта
В Минске таксист сбил на пешеходном переходе девушку с ребенком
Из-за коронавируса вузы проведут научные конференции онлайн
Минздрав ввел новый порядок оформления электронных рецептов
Почти 300 автобусов и троллейбусов в Минске будут ходить чаще по утрам
В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время
Минспорта о белорусах, которые едут на отдых: «Такое поведение расценивается как безрассудное и безответственное»
Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас