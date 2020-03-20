В Минске таксист сбил на пешеходном переходе девушку с ребенком

Водитель такси не пропустил пешеходов на "зебре". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим пешеходом произошло в Центральном районе белорусской столицы в пятницу, 20 марта. Об этом пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома проинформировала в официальном Telegram-аккаунте.

Днем на улице Карастояновой под колеса легковой «Тойоты», машины городской службы такси, попали пешеходы. Наезд на 25-летнюю женщину с ребенком произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

– Водитель такси ехал от улицы Некрасова в сторону Орловской. Проезжая во второй полосе, недалеко от 17 дома на Карастояновой, таксист не уступил дорогу пешеходам и допустил наезд. В ДТП легким испугом отделался ребенок, а сопровождавшей его девушке потребовалась госпитализация, – пояснили в пресс-службе.

ГАИ проводит проверку.

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