2020-03-20T18:45:58+03:00
Общество
КП Беларусь

БелЖД официально: белорусы, украинцы, литовцы и латвийцы смогут вернуться в свои страны поездами 21 и 22 марта

Железнодорожные перевозчики согласовали один состав, который пройдет через закрытые границы и будет останавливаться только на определенных станциях
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы вернуться домой белорусы смогут воспользоваться единственным поездом Киев-Рига.Чтобы вернуться домой белорусы смогут воспользоваться единственным поездом Киев-Рига.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в связи с профилактикой нераспространения коронавируса и карантина в странах-соседках, Беларусь оказалась за закрытыми границами. Многие государства закрыли въезд на свою территорию для иностранцев, хотя и не все успели вернуться домой. В пресс-службе БелЖД сообщили о единственном пассажирском поезде, который пройдет по территории четырех государств и доставит на родину застрявших туристов.

Так Украина, Беларусь, Литва и Латвия договорились отправить в ближайшие дни пассажирский состав из Киева в Ригу туда-обратно, чтобы дать возможность людям добраться домой.

– Составы №32 и №31 отправятся из Киева и Риги в субботу, 21 марта, и в воскресенье, 22 марта, соответственно. Поезд Киев-Рига-Киев назначен для того, чтобы граждане вышеназванных государств смогли проехать к местам проживания, – уточнили в пресс-службе перевозчика.

На территории Беларуси поезд сделает несколько остановок в: Словечно, Калинковичах, Светлогорске-на-Березине, Жлобине, Бобруйске, станции Осиповичи-1, Минске-Пассажирском, Молодечно, Сморгони и Гудогае. В Литве (при следовании из Украины) пассажиры смогут выйти только на станции в Вильнюсе. На обратном пути, следуя из Риги, состав сделает остановку в Шяуляе и Вильнюсе.

Всю актуальную информацию отслеживайте на сайте БелЖД или справочном центре по номеру «105».

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