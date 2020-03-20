2020-03-20T18:43:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Отцу, обвиняемому в убийстве 4-летней дочки, дали 25 лет

Приговор в законную силу еще не вступил
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мужчина нанес своей старшей дочке «не менее 36 ударов руками, ногами и черенком веника по голове, туловищу и конечностям». Фото: СКМужчина нанес своей старшей дочке «не менее 36 ударов руками, ногами и черенком веника по голове, туловищу и конечностям». Фото: СК
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Суд признал 25-летнего отца двух малышек, 3 и 4 лет, из Зельвенского района виновным по статьям «Убийство» и «Истязание». Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, трагедия произошла в одной из деревень Зельвенского района 18 октября прошлого года: 25-летний отец жестоко избил 4-летнюю дочь за то, что она его ослушалась.

Как сообщает прокуратура Гродненской области, обвиняемый нанес своей старшей дочке «не менее 36 ударов руками, ногами и черенком веника по голове, туловищу и конечностям». Через два дня от полученной черепно-мозговой травмы девочка скончалась в больнице. Мало того, горе-отец и незадолго до трагедии избивал своих дочерей-погодок.

Свою вину мужчина не признал. К слову, гособвинитель посчитал, что трагедия стала возможной в том числе из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками госорганов и учреждений Слонимского и Зельвенского районов.

- С лета 2019 года они не контролировали ситуацию в семье, из которой ранее двоих малолетних детей отбирали согласно требованиям Декрета №18. Впоследствии детей вернули на воспитание одному отцу, - сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области. - По результатам рассмотрения Гродненским облисполкомом представления прокурора Гродненской области 26 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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