«Останавливайся, открываем огонь!»: Эпичная погоня ГАИ в Минске за угнанным микроавтобусом

В ночной погоне в Минске участвовали не менее пяти экипажей ГАИ. Фотоиллюстрация: стоп-кадр| видео МВД.

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В пресс-службе МВД сообщили подробности ночной погони, которая попала на видео оперативной съемки. Дорожное происшествие произошло в Минске ночью в пятницу, 20 марта.

Примерно в 04.00 часов сотрудникам ГАИ не подчинился водитель белого «Фольксвагена ЛТ», началось преследование.

– Скрываясь от погони, водитель буса неоднократно нарушал ПДД, подрезал другие авто. А на улице Кижеватова, лавируя между служебными машинами ГАИ, врезался в машину милиции, – рассказали в пресс-службе.

На видео погони, которое опубликовали правоохранители, видно, что в преследовании участвовали не меньше пяти машин ГАИ. В какой-то момент в звуке сирен, слушны повторяемые сотрудником Госавтоинспекции требования: «1908, останавливайся, будем стрелять! Останавливайся, открываем огонь!».

– Остановить нарушителя удалось с помощью «ежа». Один из экипажей ГАИ проследовал на опережение и успел развернуть спецсредство для принудительной остановки нарушителей. Наехав на «ежа», водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Задержанному потребовалась госпитализация, – добавили в МВД.

Выяснилось, что автомобиль на котором скрывался 24-летний нарушитель был угнан с улицы Тимошенко в Минске. Автоугонщиком оказался житель Брестской области, ранее неоднократно судимый.

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