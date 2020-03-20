«Белавиа» из-за коронавируса отменила вылеты из Белграда до 12 апреля

Вслед за вылетами в Грузию, "Белавиа" отменила рейсы в Белград. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Ежедневно из-за пандемии COVID-19 национальный перевозчик вынужден отменять рейсы в другие страны

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что 19 марта пресс-служба «Белавиа» сообщила об отмене вылетов в Тбилиси и Батуми по крайне мере до 28 - 29 марта. В пятницу, 20 марта, белорусский национальный авиаперевозчик сообщил об отмене полетов еще в одну страну.

Так из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции «Белавиа» отменила рейсы в Сербию.

– С 20 марта по 12 апреля отменяются перелеты в Белград, – пояснила пресс-служба «Белавиа» на странице в Инстаграме.

Сделать возврат денег или изменить дату вылету на отмененные рейсы возможно до 31 декабря 2020 года. Актуальную информацию отслеживайте на сайте авиакомпании.

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