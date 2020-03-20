2020-03-20T20:16:44+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» из-за коронавируса отменила вылеты из Белграда до 12 апреля

Ежедневно из-за пандемии COVID-19 национальный перевозчик вынужден отменять рейсы в другие страны
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Вслед за вылетами в Грузию, "Белавиа" отменила рейсы в Белград.Вслед за вылетами в Грузию, "Белавиа" отменила рейсы в Белград.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что 19 марта пресс-служба «Белавиа» сообщила об отмене вылетов в Тбилиси и Батуми по крайне мере до 28 - 29 марта. В пятницу, 20 марта, белорусский национальный авиаперевозчик сообщил об отмене полетов еще в одну страну.

Так из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции «Белавиа» отменила рейсы в Сербию.

– С 20 марта по 12 апреля отменяются перелеты в Белград, – пояснила пресс-служба «Белавиа» на странице в Инстаграме.

Сделать возврат денег или изменить дату вылету на отмененные рейсы возможно до 31 декабря 2020 года. Актуальную информацию отслеживайте на сайте авиакомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белорусы смогут вернуться из Киева и Риги железнодорожным составом.

Бел ЖД сообщила о международном поезде, который пройдет через закрытые границы (подробности).

ГПК: из Беларуси выехали 13 тысяч человек за последние дни.

Правда, большинство уехавших совсем не туристы, а дальнобойщики (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Организуется эвакуация белорусов из Индии и Шри-Ланки: белорусское посольство просит откликнуться туристов
Из-за коронавируса Нацбанк Беларуси предлагает ввести кредитные каникулы для физлиц. Как это будет?
В Польше из-за коронавируса объявили эпидемию: «В ближайшие дни у нас будет 1000-2000 больных»
Минздрав о смерти женщины якобы от коронавируса в Витебске: «За последние две недели это уже 4 смерть от журналистов»
Вместит 500 бутылок или алюминиевых банок: первый таромат появился наконец-то в Минске
«Белавиа» из-за коронавируса отменила вылеты из Белграда до 12 апреля
«Останавливайся, открываем огонь!»: Эпичная погоня ГАИ в Минске за угнанным микроавтобусом
Отцу, обвиняемому в убийстве 4-летней дочки, дали 25 лет
БелЖД официально: белорусы, украинцы, литовцы и латвийцы смогут вернуться в свои страны поездами 21 и 22 марта
В Минске таксист сбил на пешеходном переходе девушку с ребенком
Из-за коронавируса вузы проведут научные конференции онлайн
Минздрав ввел новый порядок оформления электронных рецептов
Почти 300 автобусов и троллейбусов в Минске будут ходить чаще по утрам
В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время
Минспорта о белорусах, которые едут на отдых: «Такое поведение расценивается как безрассудное и безответственное»
Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас