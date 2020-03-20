2020-03-20T20:54:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

Вместит 500 бутылок или алюминиевых банок: первый таромат появился наконец-то в Минске

Устройство забирает бутылки, а взамен выдает скидочные купоны
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы сдать бутылку в таромат на ней должна остаться этикетка. Фото: citydog.by.Чтобы сдать бутылку в таромат на ней должна остаться этикетка. Фото: citydog.by.
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В белорусской столице появилось устройство для приема вторсырья, которое начнет не только решать проблему с избытком пустой тары, но и станет приучать белорусов сдавать бутылки, снова. Правда, если обращение со стеклянными бутылками и банками понятно и знакомо, то изобилие пластиковой тары серьезная проблема. Немного приблизились к ее решению в Минске, где 20 марта в ТЦ «Скала» открылся первый таромат, сообщил greenbelarus.info.

Устройство предназначено для единовременного сбора не более 500 пластиковых бутылок и алюминиевых банок объемом от 250 миллилитров до двух литров. Собранную тару затем доставят на завод «Спецкоммунавтотранс», а уже оттуда – на переработку и повторное производство.

Чтобы таромат принял бутылку на ней должна остаться этикетка, крышечку можно не откручивать. После считывания штрихкода с этикетки устройство засчитает прием и начислит бонусы: скидки на покупки в магазинах сети Green. За сданные 1 – 5 бутылок скидка – 1 процент, за 6 – 10 бутылок – 2, а за 11 и более бутылок 3 процента скидки. Напомним, первый таромат «Сэконд-ПЭТ» уже начал работать в ТЦ «Скала» на улице Петра Глебки, 5.

К слову, такие устройства новинка в Беларуси, но привычные "механизмы" в мире. Например, в Германии благодаря тароматам почти полностью решили вопрос переработки алюминиевых банок, а также стеклянных и пластиковых бутылок. 99% процентов такой тары принимается через тароматы и отправляется на переработку.

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