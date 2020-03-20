2020-03-20T22:09:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Польше из-за коронавируса объявили эпидемию: «В ближайшие дни у нас будет 1000-2000 больных»

Штраф за нарушение карантина увеличат, школы и вузы не будут работать до Пасхи
Оксана БРОВАЧ
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Власти Польши ожидают, что скоро счет заболевших коронавирусом пойдет на тысячи. Фото: Kancelaria Premiera @PremierRPВласти Польши ожидают, что скоро счет заболевших коронавирусом пойдет на тысячи. Фото: Kancelaria Premiera @PremierRP
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О том, что в стране объявляется эпидемия, на пресс-конференции 20 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки:

– Сегодня более 400 человек заражены коронавирусом, 900 человек госпитализированы, десятки тысяч находятся на карантине. Вместе с Министерством внутренних дел и администрации мы подписали постановление о введении эпидемии. Этот статус даст нам дополнительные возможности для действий.

По словам министра здравоохранения Лукаша Шимовски, в Польше в ближайшие дни счет заболевших пойдет на тысячи.

- В ближайшие дни мы будем иметь тысячу, две тысячи больных, за несколько десятков дней может быть их даже десять тысяч. Для разговора о том, когда это закончится, нет оснований, - прокомментировал ситуацию министр здоровья.

Власти по-прежнему рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Тем, кто нарушит карантин, грозит повышенный штраф: от 5000 злотых до 30 000 злотых (от 1200 до 7000 долларов).

Занятия в школах отменяются до Пасхи, то есть до 12 апреля. Учиться школьники и студенты продолжат дистанционно. Министр образования на пресс-конференции сказал, что выпускные экзамены и конец учебного года переноситься не будут.

Государство продолжит выплачивать пособие по уходу за ребенком до 8 лет до момента, пока не откроются школы. Также власти в ближайшее время обещают поддержку предпринимателям и тем, кто остался без работы.

Президентские выборы, назначенные на 10 мая, тоже переноситься не будут.

Сейчас в Польше более 400 заболевших, 6 человек умерло, в том числе 27-летняя девушка. Несколько дней назад она родила ребенка. Коронавирусом она могла заразиться от своей матери, которая вернулась из Италии.

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