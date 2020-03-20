2020-03-20T21:34:46+03:00
Здоровье
КП Беларусь

Минздрав о смерти женщины якобы от коронавируса в Витебске: «За последние две недели это уже 4 смерть от журналистов»

В ведомстве опровергли информацию СМИ о том, что погибшая скончалась из-за коронавируса
Надежда БУТОВИЧ
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Скончавшуюся в Витебске женщину ранее госпитализировали с пневмонией. Фото: соцсети.Скончавшуюся в Витебске женщину ранее госпитализировали с пневмонией. Фото: соцсети.
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Ранее в ряде белорусских СМИ появилась информация о том, что в Витебске от коронавируса умерла 58-летняя горожанка. Муж умершей женщины рассказал onliner.by, что у нее брали тест на COVID-19 и он оказался положительным. Витебчанка скончалась спустя три после того, как ее на скорой помощи с температурой 38 градусов увезли в больницу.

В пятницу, 20 марта, в Telegram-канале белорусского Минздрава появился официальный комментарий о смерти горожанки.

– Почему некоторые так ждут смертей от вирусов? В интернете опубликована очередная статья о том, что в Витебске умерла гражданка от коронавирусной инфекции. За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они "похоронили" известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле, – сказали в Минздраве.

И добавили, что информация о больных является конфиденциальной, но так как муж погибшей рассказал ее анамнез СМИ, здравоохранительное ведомство вынуждено дать комментарий.

– Действительно, 15 марта пациентку госпитализировали в одну из больниц Витебска. Подчеркнем, что из страны она никуда не выезжала. Первичный диагноз был «пневмония», высокая температура держалась около недели. В анамнезе – диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. По приказу Минздрава всех с пневмонией типируют на коронавирус, такой же тест предложили сдать ее ближайшим родственникам. Анализ женщины пришел на следующий день и был отрицательным. Тесты ее родных будут готовы на следующей неделе, в 14-дневном карантине они находится не обязаны, – подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве принесли соболезнования родственникам женщины.

А журналистов попросили не публиковать домыслы и непроверенную информацию, дабы не приходилось в последствии раскрывать врачебную тайну. Паника в журналистско-блогерской среде, подчеркнули в ведомстве, категорически мешает работе!

Напомним, на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случае заболевания коронавирусом.

– Введено обязательное типирование (мазок) на COVID-19 для всех средних и тяжелых пневмоний. Это обычная процедура, – добавили в Минздраве.

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