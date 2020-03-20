2020-03-20T22:37:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Из-за коронавируса Нацбанк Беларуси предлагает ввести кредитные каникулы для физлиц. Как это будет?

Белорусы, которые попадут в социальные отпуска, смогут получить отсрочки по кредитам и не платить проценты
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за социальных отпусков белорусы могут не потянуть кредитные обязательства.Из-за социальных отпусков белорусы могут не потянуть кредитные обязательства.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Ситуация с коронавирусной пандемией в мире сказалась и на экономической ситуации в Беларуси. Первыми «удар приняли» работники сферы туризма, отдыха и развлечений, за ними ситуация меняется не в лучшую строну для торговли: покупательский спрос падает, а доллар и цены растут как на дрожжах. При этом некоторые белорусы уже остались без работы (те, кто например, не выехал на заработки за границу) или были отправлены в социальные отпуска. В Нацбанке постарались оперативно отреагировать на грядущие трудности с кредитными платежами у физических лиц, об этом пресс-служба главного финучреждения страны сообщила в официальном Facebook.

– Высока вероятность того, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ряд организаций и предприятий в Беларуси будут ограничены или не смогут осуществлять свою деятельность из-за чего сократятся их доходы. В следствии чего часть работников могут быть отправлены в социальные отпуска, как оплачиваемые, так и неоплачиваемые, – спрогнозировали в Нацбанке.

Сокращение доходов для граждан приведет к неприятной ситуацию: невозможности выполнения кредитных обязательств. В Нацбанке предложили радикальные меры решения – кредитные каникулы для физлиц. Как это будет работать?

– Рекомендуем банки рассмотреть возможность предоставления гражданам отсрочек погашения кредитов и уплаты процентов, а также одновременно продлить сроки возврата кредитов. Для того, чтобы получить «кредитные каникулы», физлицо должно предоставить подтверждающие документы, – пояснили в пресс-службе Национального банка.

Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть кредитные каникулы для граждан. Фото: nbrb.by.

Нацбанк рекомендовал банкам рассмотреть кредитные каникулы для граждан. Фото: nbrb.by.

Напомним, первыми о «финансовых каникулах» в Беларуси заговорили представители малого и среднего бизнеса. Владельцы требуют налогового послабления, чтобы не допустить ликвидаций и банкротства тысяч предприятий и организаций после коронавируса. За сутки петицию за налоговые каникулы подписали свыше двух тысяч людей.

Серьезные трудности, с которыми в ближайшее время столкнется белорусская экономика, прокомментировал и президент страны. Александр Лукашенко предупредил, что Беларусь уже «одной ногой вступила в финансово-экономический кризис». При этом эксперты подчеркивают, что экономический шторм можно смягчить, следуя определенными векторами: кредитные каникулы, гранты для нового бизнеса, базовый доход для неимущих в размере большем пособия по безработице, появление временных рабочих мест в здравоохранении и других бюджетных отраслях и так далее.

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Из-за коронавируса Нацбанк Беларуси предлагает ввести кредитные каникулы для физлиц. Как это будет?
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