2020-03-21T00:34:29+03:00
Спорт
КП Беларусь

Российский телеканал «Матч ТВ» купил права на показ матчей чемпионата Беларуси по футболу

Уже в субботу первая трансляция
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Чемпионат Беларуси выходит на международную аудиторию.Чемпионат Беларуси выходит на международную аудиторию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как мы писали ранее, в Европе на данный момент лишь в одной стране продолжается чемпионат по футболу. И эта страна Беларусь. Другие чемпионаты поставлены на паузу из-за распространения коронавируса.

В линиях букмекерских контор ставки на нашу Высшую лигу идут первыми в линии. В интернете многие ищут ссылка на ретрансляторы матчей белорусского футбола. Украина уже закупила права на показ матчей чемпионата Беларуси. Следом был «Матч ТВ».

- Как известно, в условиях распространения коронавируса в мире практически весь спорт оказался на карантине. Но в Европе есть одна страна, где продолжают играть в футбол. Это — Беларусь. «Матч» приобрел права на показ игр местного чемпионата, а также Кубка Беларуси до конца текущего сезона, — говорится в сообщении на сайте «Матч ТВ».

Матчи чемпионата и Кубка Беларуси по футболу можно будет также увидеть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «МАТЧ!». В субботу 21 марта в прямом эфире на канале «Матч. Футбол 1» будет трансляция игры «Ислочь» — «Неман». Игру прокомментирует Константин Генич.

В первом туре команды преподносят сюрпризы. Лидеры оступаются: БАТЭ уступил «Энергетику-БГУ», солигорский «Шахтер» - жодинскому «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо» - брестскому «Руху», брестское «Динамо», действующий чемпион, со «Смолевичами» дома сыграло лишь вничью.

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Российский телеканал «Матч ТВ» купил права на показ матчей чемпионата Беларуси по футболу
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