2020-03-20T23:57:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Организуется эвакуация белорусов из Индии и Шри-Ланки: белорусское посольство просит откликнуться туристов

Посольство отмечает, что эта эвакуация реальная возможность попасть домой
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Посольство Беларуси в Индии обратилось к белорусам, которые сейчас находятся в Индии и Шри-Ланке.Посольство Беларуси в Индии обратилось к белорусам, которые сейчас находятся в Индии и Шри-Ланке.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Посольство Беларуси в Индии обратилось к белорусам, которые находятся в Индии и Шри-Ланке. На своей странице в "Фэйсбуке" они сообщили, что ввиду непростой ситуации, которая сложилась с возвращением наших граждан на родину, сейчас прорабатывается возможность их эвакуации с территории Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) в Беларусь белорусскими авиабортами.

Сотрудники посольства прикрепили к своему посту Гугл-документ. Так, для эвакуации наши граждане должны следующее найти свое имя в списке подтверждения посольства или добавить его. Также туристам нужно подтвердить контактный номер для связи. Кроме того, требуется подтвердить Вашу точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и приехать в точку эвакуации за 3 часа до вылета. И еще нужно направить дополнительно личные данные на электронный адрес посольства: india@mfa.gov.by. Более подробную информацию об этом можно прочитать на странице посольства в "Фэйсбуке".

Посольство отмечает, что эта эвакуация является реальной возможностью попасть домой.

Решение вопроса с белорусскими туристами, которые сейчас находятся на Мальдивах и в Непале, "будет продолжено после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки".

Посольство также сообщает контакты для связи:

Дежурный дипломат - третий секретарь Мисюра Андрей Владимирович +919999466445 (только звонки);

+918527415859

Первый секретарь (консульские вопросы) Вонсяк Олег Михайлович +919711520234.

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Организуется эвакуация белорусов из Индии и Шри-Ланки: белорусское посольство просит откликнуться туристов
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