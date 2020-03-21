В Рио на статуе Христа появился флаг Беларуси

На силуэте Искупителя спроецированы флаги стран, в которых есть заразившиеся COVID-19. Так же на статуе в знак солидарности на разных языках мира написана одна и та же фраза - «молиться вместе»

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На знаменитую 38-метровую статую Христа в бразильском Рио, спроецировали флаги стран, которые уже пострадали от коронавируса. Недавно на статуе появился и государственный флаг Беларуси.

Напомним, в 2015-м статую Христа в Рио осветили в цвета флага Франции - в честь памяти о жертвах теракта в Париже, пишет katolik.life.

Для туристов из-за эпидемии коронавируса статуя сейчас недоступна, но издалека ее можно увидеть практически из любой точки Рио. Вечером подсветка выглядит очень эффектно.

За здоровье всех заболевших у статуи уже помолился бразильский кардинал Орани Жуан Темпеста. Фото: Reuters

За здоровье всех заболевших у статуи уже помолился бразильский кардинал Орани Жуан Темпеста.

По данным на утро 21 марта в Беларуси COVID-19 подтвержден у 69 человек. В мире коронавирусом заболели свыше 244 тыс. человек. Умерло - более 10 тысяч, 86 тыс. человек выздоровели.

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