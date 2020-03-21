Лукашенко о белорусах, которые сейчас за границей: «Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас»

Президент жесток высказался о тех, кто во время эпидемии коронавируса поехал за границу, а также рассказал, что россияне белорусов на борт во время эвакуации не берут, а мы их - да

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- Те, кто на днях уехали за рубеж, их сейчас тысяч 10 по всему миру. Разбрелись. Вроде бы немного. Но они же уехали, когда мир уже болел коронавирусом. Чего вы туда поперлись? А сейчас услышали оттуда, что я сказал: «Будем спасать своих людей и оттуда их забирать» – и вот они ломятся в двери наших посольств. Звонят в МИД: заберите нас. Но 10 тысяч в один день мы забрать не можем.

Также Лукашенко сказал, что вместе с нашими гражданами, вывозить на родину из-за границы будем и россиян.

- Не надо тут делить, пусть мы не такие богатые, но мы не закрываемся, как они, их мы тоже должны вывезти оттуда. Хотя россияне, наших людей в Таиланде на борт не пускают. Это «безглуздица». Но, думаю, об этом договоримся, - цитирует президента belta.by.

Лукашенко обратился ко всем белорусам, которые сейчас за границей

- Поехал – ну так сиди, пока не заберем. Конечно заберем, не будут же они там куковать. Но по прилете – каждому билет в зубы. Иди и сиди дома, пока мы тебе не скажем, что тебе можно выходить из дома (….) Сейчас мы делаем все, чтобы защититься.

Высказался президент и по поводу тяжелой ситуации с коронавирусом в Италии, и по поводу разных подходов к оказанию медицинской помощи в Беларуси и Италии.

- Не дай бог нам пережить то, что сейчас в Италии. Но у нас подходы разные. Там же частное все: шаг сделал – плати, а заплатить не все могут. Они стали брать только тяжело больных или средней тяжести, в основном - стариков. Коек не хватило, система здравоохранения развалилась. Коронавирус осложнен условиями, климатом, периодом сезонности, который мы всегда переживали. Надо спокойно работать(…) Здесь посмотрел: никто в намордниках» не стоит. Вы тоже спокойно общаетесь. Хорошо, но беречь себя надо.

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