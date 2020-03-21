В Минске закрыли 5 станций метро

Мера временная, только на 21 и 22 марта. А чтобы разгрузить пассажиропоток, по участку закрытых станций пустили дополнительный наземный транспорт

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Итак, на этих выходных закрытыми будут 5 станций «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная Горка». Все станции – на Автозаводской линии. Причина - врезка стрелочного перевода между 2-й и 3-й ветками метро.

Это значит, что в субботу и воскресенье поезда по этой линии будут курсировать только с «Могилевской» до «Фрунзенской», рассказали в метрополитене.

Для удобства пассажиров пустили дополнительный наземный транспорт. Организовано движение скоростного автобуса №913С «Ст.м. Каменная Горка - ст.м. Октябрьская». От станции «Каменная Горка» до «Фрунзенской» пустил троллейбуса №13 «ДС Сухарево-5 - Городской Вал» и №13Д «ДС Запад-3 - Городской Вал».

Чтобы добраться до Московской линии метро, можно воспользоваться троллейбусами №25, 25Д «ДС Кунцевщина - ст. Петровщина». А троллейбус №31 довезет от «Кунцевщины» и «Спортивной» до «Михалово», троллейбус №44 - от «Спортивной» и «Пушкинской» до «Площади Ленина».

23 марта в 5.30 все закрытые на время станции метро возобновят свою работу в обычном режиме.