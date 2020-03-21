Не шутка. С 1 апреля в Беларуси увеличится базовая арендная величина, хотя бизнес просил о поддержке и заморозке цен на время коронавируса.

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С 1 апреля базовая арендная плата будет составлять 17 рублей 85 копеек. Соответствующее решение принято Совмином Беларуси 20 марта 2020 года под номером № 162, сообщается на сайте правительства. Рост составит 95 копее, то есть на 5,6 %.

При этом 16 апреля республиканская конференция предпринимателей направила главе Администрации президента Игорю Сергиенко и премьер-министру Сергею Румасу письмо с просьбой поддержать бизнес в условиях потери доходов и клиентов из-за вспышки коронавируса.

В частности, в письме говорилось о необходимости заморозить арендную плату и перенести на 1-2 года оплату налогов, пени, штрафов и взносов в ФСЗН.

Базовая арендная величина применяется для расчета арендной платы за площади, которые принадлежат госорганизациям. Такими считаются объекты хозобществ с долей государства более 50% акций, зданий, сооружений, капитальных строений, изолированных помещений и машиномест.