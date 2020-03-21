Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

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Такое заявление президент Беларуси сделал сегодня во время совещания, когда заслушивал доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Участие в совещании принял весь состав рабочей группы, которая занимается мониторингом ситуации в сфере нефтяной отрасли и принимает меры по загрузке белорусских НПЗ. Заседание группы проходит каждую неделю, о результатах докладывают президенту. Рабочую группу возглавляет Игорь Сергеенко – глава Администрации президента.

- Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья, - цитирует президента belta.by.- Они поступили три дня назад. Я правильно понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?

Сергеенко подтвердил выводы Лукашенко и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Сообщается также, что сегодня будут рассмотрены вопросы о покупке сырья, загрузках нефтеперерабатывающих предприятий, экспортных поставках, а также об удовлетворении спроса на нефтепродукты внутри страны.

Напомним, договориться о поставках нефти Россия и Белорусь не могут с конца прошлого года. Минск стоит на том, проводимый Москвой налоговый маневр – не что иное, как дискриминация, а если учесть премии, которые намерены получить российские компании, стоимость нефти для нас будет выше среднемировой.

11 марта по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что наша страна представила России новые предложения для нефтекомпаний по поставкам сырья. Российская сторона их приняла, пообещав ответить через нескольких дней.

Сейчас оба НПЗ в Беларуси работают с 50%-й загрузкой. В марте из разных источников на оба НПЗ планируется поставить порядка 1 млн т нефти. Пока что Минск производит закупки нефти в том числе через трейдеров, поставки осуществляются через порты в Клайпеде и Одессе.