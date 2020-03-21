2020-03-21T14:30:32+03:00
Звезды
КП Беларусь

На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут поехать уже с новыми песнями

По правилам музыкального конкурса, песни этого года к участию в «Евровидении» -2021 допущены не будут
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Беларуси для участия в «Евровидении»- 2021 года выбрали коллектив VAL. Фото: соцсетиВ Беларуси для участия в «Евровидении»- 2021 года выбрали коллектив VAL. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Напомним, в этом году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды), однако из-за эпидемии коронавируса его отменили. Уже известно, что следующее «Евровидение» пройдет только в 2021 году.

Организаторы также объявили, что кандидатов на следующий конкурс страны могут выбрать по своему усмотрению. То есть отправить можно либо представителя этого года, либо же другого, нового исполнителя или группу. В Беларуси для участия в «Евровидении»- 2021 года выбрали коллектив VAL.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новые данные от Минздрава о ситуации с коронавирусом: 76 заболевших и 15 выздоровевших
Зима не сдается. В воскресенье 22 марта – заморозки, снег и порывистый ветер
Лукашенко поручил КГБ разобраться с фейковыми новостями о смертях от коронавируса
На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут поехать уже с новыми песнями
Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Не шутка. С 1 апреля в Беларуси увеличится базовая арендная величина, хотя бизнес просил о поддержке и заморозке цен на время коронавируса
В Минске закрыли 5 станций метро
Лукашенко о белорусах, которые сейчас за границей: «Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас»
В Рио на статуе Христа появился флаг Беларуси
Российский телеканал «Матч ТВ» купил права на показ матчей чемпионата Беларуси по футболу
Организуется эвакуация белорусов из Индии и Шри-Ланки: белорусское посольство просит откликнуться туристов
Из-за коронавируса Нацбанк Беларуси предлагает ввести кредитные каникулы для физлиц. Как это будет?
В Польше из-за коронавируса объявили эпидемию: «В ближайшие дни у нас будет 1000-2000 больных»
Минздрав назвал фейком смерть женщины якобы от коронавируса в Витебске: «За последние две недели это уже 4 смерть от журналистов»
Вместит 500 бутылок или алюминиевых банок: первый таромат появился наконец-то в Минске
«Белавиа» из-за коронавируса отменила вылеты из Белграда до 12 апреля
«Останавливайся, открываем огонь!»: Эпичная погоня ГАИ в Минске за угнанным микроавтобусом
Отцу, обвиняемому в убийстве 4-летней дочки, дали 25 лет
БелЖД официально: белорусы, украинцы, литовцы и латвийцы смогут вернуться в свои страны поездами 21 и 22 марта
В Минске таксист сбил на пешеходном переходе девушку с ребенком
Из-за коронавируса вузы проведут научные конференции онлайн
Минздрав ввел новый порядок оформления электронных рецептов
Почти 300 автобусов и троллейбусов в Минске будут ходить чаще по утрам
В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время
Минспорта о белорусах, которые едут на отдых: «Такое поведение расценивается как безрассудное и безответственное»
Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас