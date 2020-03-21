На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут поехать уже с новыми песнями

По правилам музыкального конкурса, песни этого года к участию в «Евровидении» -2021 допущены не будут

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Напомним, в этом году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды), однако из-за эпидемии коронавируса его отменили. Уже известно, что следующее «Евровидение» пройдет только в 2021 году.

Организаторы также объявили, что кандидатов на следующий конкурс страны могут выбрать по своему усмотрению. То есть отправить можно либо представителя этого года, либо же другого, нового исполнителя или группу. В Беларуси для участия в «Евровидении»- 2021 года выбрали коллектив VAL.