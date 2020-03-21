2020-03-21T15:29:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поручил КГБ разобраться с фейковыми новостями о смертях от коронавируса

Такое заявление президент сделал сегодня во время совещания
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко: Разберитесь с негодяями, вбрасывающими фейки о смертях от коронавируса!.Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания во Дворце Независимости потребовал разобраться с сайтами и каналами, занимающимися распространением фейковых новостей о смертях от коронавируса. Телеканал ОНТ

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По словам Лукашенко, разобраться нужно с сайтами и телеграм-каналами, которые распространяют недостоверную информацию об обстановке с коронавирусом в стране.

- Валерий Павлович, уже хватит на это смотреть. По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько, - цитирует обращение президента к председателю КГБ Валерию Вакульчику belta.by.

Последней каплей, по словам Лукашенко, стали публикации от 20 марта о смерти женщины в Витебске. В больницу госпитализировали пациентку с пневмонией, женщина скончалась. Некоторые СМИ написали, что причина смерти - коронавирус. Минздрав эту версию опроверг.

- Погибла женщина в Витебске. Никакого коронавируса. После гибели взяли анализы несколько раз. Нет! Взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику. В это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, мы как-то проходим, держим же на контроле все. Нет, надо раскрутить обстановку. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы мимо проходим таких людей, которые это делают умышленно? - сказал президент.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев инфицирования коронавирусом. 15 человек выздоровели. Смертельных случаев не зарегистрировано. По состоянию на 14.50 21 марта новых официальных данных о количестве больных и выздоровевших от коронавируса от Минздрава нет.

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