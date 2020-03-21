Зима не сдается. В воскресенье 22 марта – заморозки, снег и порывистый ветер

В Могилевской области сегодня утром было вот что! Фото: Алеся ДОБЫШ

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Как сообщили в Белгидромет, ночная температура воздуха ожидается в пределах −2…-9 °С, днем −2…+4 °С. К не самой теплой погоде добавится еще и северо-восточный порывистый ветер скоростью 15−20 м в секунду. Из-за этого будет казаться, что температура еще ниже.

По юго-востоку страны и вовсе ожидается снег. Правда, кратковременный. А вот на севере обойдется без осадков. Там белорусы будут под защитой области повышенного атмосферного давления. Но на отдельных участках все же возможна гололедица.

На начало следующей недели погода, кстати, тоже не самая весенняя. Атмосферное давление повысится еще больше, а власть над погодой в Беларуси возьмет холодный антициклон Получается, после весенней зимы пришла зимняя весна.