Новые данные от Минздрава о ситуации с коронавирусом: 76 заболевших и 15 выздоровевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего с 23 января в стране проведено 20 тысяч тестов на коронавирус

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Минздрав обновил данные о числе заболевших коронавирусом, их состоянии, а также о числе выздоровевших. Итак по данным на 21 марта в стране официально подтверждены 76 случаев коронавирусной инфекции.

- 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть пациентов данной категории после прохождения лечения уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели. 15 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так же в ведомстве рассказали, что в период с 23 января по 21 марта 2020 в стране проведено уже более 20 тыс. тестов на коронавирус.

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