2020-03-21T17:32:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске создали мобильные бригады соцработников, которые будут доставлять продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом

Помогать соцработникам будут волонтеры
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минске создали мобильные бригады соцработников, которые будут доставлять продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом.В Минске создали мобильные бригады соцработников, которые будут доставлять продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом.
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Как сообщили в Минском городском центре соцобслуживания семьи и детей, такое решение было принято из-за со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Чтобы сотрудники центра соцобслуживания помогли вам или вашим пожилым знакомым, для начала нужно будет оставить соответствующую заявку, позвонив по телефонам: 317-32-32 и 8-029-367-32-32. Также актуальными для этой услуги будут телефоны территориальных центров соцобслуживания Минска. Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Всего таких центров в столице 146.

Если с услугой возникли проблемы, а также если у вас есть предложения по ее усовершенствованию, об этом можно сообщить в Минтруда по телефону 8 (017) 222-49-29 или в комитеты по труду, занятости социальной защите в областях и Минске.

Также контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи для одиноких пожилых граждан и инвалидов, будут размещены на сайтах местных органов власти.

Известно, что помимо соцработников разносить продукты и питания одиноким пожилым людям будут еще и волонтеры.

По данным Минтруда, сегодня в Беларуси насчитывается порядка 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тысяч нет близких.

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