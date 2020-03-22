Европейское бюро ВОЗ поддерживает меры против коронавируса в Беларуси

В письме говорится, что болезнь продолжает распространяться, и все страны должны быть к этому готовы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом говорится в письме, которое директор бюро Ханс Клюге направил министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику

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В письме говорится о профессиональном подходе Минздава Беларуси по борьбе с распространением COVID-19, включая раннее выявление случаев заражения вирусом, отслеживание контактов, изоляцию и оказание помощи пациентам. Эти меры отмечены как чрезвычайно важные.

Ханс Клюге также высоко оценил активные действия Минздрава по регулярному информированию людей о развитии ситуации и предпринимаемых мерах. Он поблагодарил министра за открытость в обмене информацией и своевременную отчетность.

- Признавая сложность ситуации, мы рады отметить, что подход Министерства здравоохранения Беларуси соответствует рекомендациям ВОЗ, и все меры принимаются с учетом развития эпидемиологической ситуации и адекватной оценки существующих рисков, - говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале Минздрава.

В письме также идет речь о том, что болезнь продолжает распространяться, и все страны должны подготовить свое население, кадровые ресурсы, службы здравоохранения, и особенно свои больницы, к потенциальному распространению коронавируса.

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