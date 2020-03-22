Застрявшие в московском "Внуково" белорусы вернулись в Минск

Этой ночью самолет приземлился в Беларуси

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После того, как 18 марта Россия закрыла границы из-за коронавируса, туристы из Беларуси оказались заперты в московском аэропорту Внуково. Им пришлось ждать, когда вопрос по поводу их возвращения домой решится на уровне правительства.

Как сообщает belta.by, самолет авиакомпании "Белавиа" с белорусами, а также гражданами Армении, Украины и Литвы этой ночью вылетел из Внуково в Минск.

Всего на борту было 82 пассажира.

Продолжается и работа по возвращению других белорусов на родину.

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