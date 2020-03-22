2020-03-22T11:37:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Городке погиб мужчина при пожаре в доме

За сутки в Витебской области случилось семь пожаров, двоих человек удалось спасти
Ирина ВЕТРОВА
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На месте пожара был найден труп мужчины.На месте пожара был найден труп мужчины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП случилось в субботу, 21 марта. В Городке в доме по улице Вокзальная вспыхнул пожар. Как сообщает vitebsk.mchs.gov.by, в результате в доме были повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. На месте пожара был найден труп мужчины. Причина устанавливается.

Также стало известно о том, что в больнице умер пенсионер от травм, полученных 19 марта на пожаре в деревне Старое Село Витебского района.

Всегоза сутки в Витебской области случилось семь пожаров. Двоих человек удалось спасти.

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