КП Беларусь
В Городке погиб мужчина при пожаре в доме
За сутки в Витебской области случилось семь пожаров, двоих человек удалось спасти
На месте пожара был найден труп мужчины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП случилось в субботу, 21 марта. В Городке в доме по улице Вокзальная вспыхнул пожар. Как сообщает vitebsk.mchs.gov.by, в результате в доме были повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. На месте пожара был найден труп мужчины. Причина устанавливается.
Также стало известно о том, что в больнице умер пенсионер от травм, полученных 19 марта на пожаре в деревне Старое Село Витебского района.
Всегоза сутки в Витебской области случилось семь пожаров. Двоих человек удалось спасти.