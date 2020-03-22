2020-03-22T12:20:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Германии пьяный белорус на грузовике заблокировал дорогу

Он был в таком состоянии, что даже не мог стоять
Ирина ВЕТРОВА
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В машине нашли несколько пустых бутылок из-под спиртного. Фото: pixaby.comВ машине нашли несколько пустых бутылок из-под спиртного. Фото: pixaby.com
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Это случилось на грунтовой дороге между Лейбергом и Хаареном. Как сообщает presseportal.de, в четверг днем несколько свидетелей сообщили о 40-тонном грузовике, который полностью заблокировал дорогу. По словам очевидцев, водитель выглядел пьяным.

Как выяснилось, за рулем был 52-летний мужчина из Беларуси. Полиция помогла ему вылезти из кабины. Сообщается, что водитель был в таком состоянии, что даже не мог стоять.

В кабине было найдено несколько пустых бутылок из-под спиртного. "Скорая" доставила мужчину в больницу, где он пробыл до вечера пятницы.

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