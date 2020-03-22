2020-03-22T13:46:39+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Белорусы травили в интернете женщину, заразившуюся коронавирусом

За нее вступился мэр Новополоцка
Ирина ВЕТРОВА
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Женщина сделала тест на коронавирус, и он оказался положительным.Женщина сделала тест на коронавирус, и он оказался положительным.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Жительница Новополоцка Татьяна 9 марта поехала в командировку в Москву на международную выставку. 14 марта она вернулась и решила сдать анализ на коронавирус.

Результат оказался положительным, и Татьяну забрали на карантин в Витебск. Информация об этом размещена в группе "Полоцк и Новополоцк" в соцсети вКонтакте.

Сообщается, что за несколько дней на женщину в интернете вылилось много грязи. Её оскорбляли, передавали по "сарафанному радио" новости о том, что она в тяжелом состоянии, или умерла.

На самом деле симптомов заболевания у Татьяны практически не было, температура поднималась максимум до 37,2.

Известно, что мэр Новоплоцка Дмитрий Демидов поддержал женщину. "Пройдет время - и я уверен, этим людям будет стыдно за свои высказывания", - написал он в соцсети и пожелал женщине скорейшего выздоровления.

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