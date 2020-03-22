2020-03-22T14:35:51+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Католикам Гродно разрешили молиться онлайн из-за коронавируса

Речь идет о пожилых людях, детях и всех, у кого есть страх заразиться
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Пока не закончилась пандемия, детей можно не приводить в костел.Пока не закончилась пандемия, детей можно не приводить в костел.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус продолжает вносить изменения в нашу жизнь. Теперь некоторые верующие могут не ходить в костел, а слушать воскресную службу в режиме онлайн. Об этом говорится в распоряжении бискупа Гродненского Александра Кашкевича на сайте catholic.by.

Речь идет о пожилых людях, а также о людях с симптомами вирусной инфекции, детях, школьниках и тех, кто их опекает. Кроме того, это разрешение касается всех, у кого есть страх заразиться коронавирусом.

Распоряжение бискупа действует с 20 марта.

Напомним, в середине марта мы писали о том, что в костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы. Теперь их чествование происходит через поклонения или глубокий поклон без касания.

Также теперь нельзя наполнять кропильницы в костелах освященной водой, а на окне исповедальни должен быть установлен защитный материал, который будут регулярно дезинфицировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще больше материалов по теме: КОРОНАВИРУС В БЕЛАРУСИ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Католикам Гродно разрешили молиться онлайн из-за коронавируса
Белорусы травили в интернете женщину, заразившуюся коронавирусом
В Германии пьяный белорус на грузовике заблокировал дорогу
В Городке погиб мужчина при пожаре в доме
Застрявшие в московском "Внуково" белорусы вернулись в Минск
Европейское бюро ВОЗ поддерживает меры против коронавируса в Беларуси
В Минске создали мобильные бригады соцработников, которые будут доставлять продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом
Новые данные от Минздрава: 76 человек инфицированы коронавирусом, 15 из них вылечены и выписаны из больниц
В воскресенье 22 марта – заморозки, снег и порывистый ветер
Лукашенко поручил КГБ разобраться с фейковыми новостями о смертях от коронавируса
На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут поехать уже с новыми песнями
Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Не шутка. С 1 апреля в Беларуси увеличится базовая арендная величина, хотя бизнес просил о поддержке и заморозке цен на время коронавируса