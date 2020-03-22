Католикам Гродно разрешили молиться онлайн из-за коронавируса

Пока не закончилась пандемия, детей можно не приводить в костел. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Речь идет о пожилых людях, детях и всех, у кого есть страх заразиться

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Коронавирус продолжает вносить изменения в нашу жизнь. Теперь некоторые верующие могут не ходить в костел, а слушать воскресную службу в режиме онлайн. Об этом говорится в распоряжении бискупа Гродненского Александра Кашкевича на сайте catholic.by.

Речь идет о пожилых людях, а также о людях с симптомами вирусной инфекции, детях, школьниках и тех, кто их опекает. Кроме того, это разрешение касается всех, у кого есть страх заразиться коронавирусом.

Распоряжение бискупа действует с 20 марта.

Напомним, в середине марта мы писали о том, что в костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы. Теперь их чествование происходит через поклонения или глубокий поклон без касания.

Также теперь нельзя наполнять кропильницы в костелах освященной водой, а на окне исповедальни должен быть установлен защитный материал, который будут регулярно дезинфицировать.

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