2020-03-22T15:47:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске на 100 девочек рождается 108 мальчиков

Средний возраст матери при рождении первого ребенка - 28,9 года
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
В зарегистрированном браке родились 90,1% детей.В зарегистрированном браке родились 90,1% детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В 2019 году в Минске родились 15,9 тысяч детей. Среди них - 250 двоен и 8 троен. Об этом сообщает minsknews.by.

На 100 девочек родились 108 мальчиков.

По статистике ,большинство новорожденных были первыми детьми в семье: 43,7 % от общего количества - это первенцы. 39,7 % детей появились в семьях вторыми, а 16,6 % — третьими и более.

Сообщается, что в зарегистрированном браке родились 90,1 % детей. В 2010 году эта цифра была меньше - 86,8 %.

Статистика показывает, что женщины стали рожать позже. Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился: например, если в 2010 году он был 26,4 года, то в 2019 - 28,9 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Вертолет действительно что-то распылял над Минском: но не лекарство для дезинфекции, а святую воду
Оранжевый уровень опасности объявлен в понедельник 23 марта из-за гололедицы
В Минске на 100 девочек рождается 108 мальчиков
Католикам Гродно разрешили молиться онлайн из-за коронавируса
Белорусы травили в интернете женщину, заразившуюся коронавирусом
В Германии пьяный белорус на грузовике заблокировал дорогу
В Городке погиб мужчина при пожаре в доме
Застрявшие в московском "Внуково" белорусы вернулись в Минск
Европейское бюро ВОЗ поддерживает меры против коронавируса в Беларуси
В Минске создали мобильные бригады соцработников, которые будут доставлять продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом
Новые данные от Минздрава: 76 человек инфицированы коронавирусом, 15 из них вылечены и выписаны из больниц
В воскресенье 22 марта – заморозки, снег и порывистый ветер
Лукашенко поручил КГБ разобраться с фейковыми новостями о смертях от коронавируса
На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут поехать уже с новыми песнями
Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Не шутка. С 1 апреля в Беларуси увеличится базовая арендная величина, хотя бизнес просил о поддержке и заморозке цен на время коронавируса