2020-03-22T17:43:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Оранжевый уровень опасности объявлен в понедельник 23 марта из-за гололедицы

Зато к концу недели потеплеет!
Ирина ВЕТРОВА
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На дорогах возможна гололедица. Фото: архив "КП".На дорогах возможна гололедица. Фото: архив "КП".
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Март пока не балует нас теплой погодой: на выходных в Минске выпал снег, а в понедельник, 23 марта, на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Как сообщает interfax.by, завтра преимущественно по южной половине Беларуси возможен снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный, сильный порывистый. Днем максимальная температура воздуха -1..+4 градуса, по данным Белгидромета.

В Минске существенных осадков ждать не стоит. Вероятность их выпадения - 5-10%. Температура воздуха утром -2..-4, днем 0..+2 градуса, вечером 0..-2.

Но есть и хорошие новости: синоптики обещают потепление ближе к концу недели. В четверг днем, 26 марта, в Минске ожидается +6+8 градусов, а в пятницу, 27 марта +7+9.

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