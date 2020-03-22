Вертолет действительно что-то распылял над Минском: но не лекарство для дезинфекции, а святую воду

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Недавно мы писали о том, что в вайбер-чатах пользователи стали рассылать друг другу сообщения о том, что по ночам над Минском летает вертолет и проводит дезинфекцию, распыляя специальное лекарство. В Минздраве назвали эту историю фейком. Однако сейчас выяснилось: вертолет над Минском действительно летал. И с него действительно что-то распыляли, и это – не шутки!

Оказалось, что 22 марта в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске состоялся молебен. Священнослужители провели обряд в том числе из-за ситуации с коронавирусом, - сообщает «Минск-Новости». Молебен возглавил митрополит. Также он совершил водосвятие. Ему сослужили клирики белорусской православной церкви.

По окончанию службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, обращаясь к верующим, сказал, что издавна икона Божией Матери Державная и крест-мощевик защищали нашу землю от напастей. С этими православными святынями Патриарший Экзарх Беларуси и священнослужители облетели город на вертолете. С высоты они окропили столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси.

По данным "Комсомолки", священники летали на вертолете Ми-2, который принадлежит ДОСААФ. На сайте ДОСААФ сказано, что часовой полет на вертолете Ми-2 стоит 1600 рублей.

Кстати, неделю назад в интервью телеканалу СТВ Федор Повный умеет самостоятельно пилотировать вертолет:

- Первый опыт пилотирования был в Германии, где мне довелось на протяжении многих лет быть настоятелем Свято-Алексеевского храма-памятника Русской Славы. И в это же время там я познакомился с замечательным человеком – Николаем Петровичем Мочанским. Сейчас он руководит Минским аэроклубом. Впервые мы с ним сфотографировали храм-памятник там, в Лейпциге, с высоты птичьего полёта! Около 20 лет Николай Петрович лично сидит за штурвалом, иногда вместе со мной, когда прилетает Дед Мороз и Снегурочка вот уже на общегородской праздник у Дома милосердия.

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