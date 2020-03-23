2020-03-23T09:39:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус, ими поделится Китай

Сейчас анализ на коронавирус занимает от четырех часов до суток
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Беларусь привезут экспресс-тесты на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН.В Беларусь привезут экспресс-тесты на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН.
Изменить размер текста:

В Беларуси будет возможность провести экспресс-тест на коронавирус. 1008 панелей для постановки экспресс-тестов передаст Китайская Народная Республика. Сейчас проведение теста на коронавирус занимает от четырех часов до суток. Об этом рассказала в интервью телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

В Беларуси уже протестировали на вирус более 19 тысяч человек. Это люди, которые вернулись из-за рубежа, и так называемые контакты первого и второго уровней. Всего же под контролем санитарно-эпидемиологической службы находились более 23 тысяч человек, в том числе более тысячи - контакты первого уровня, сообщила Елена Богдан.

Заместитель министра отметила, что Беларусь располагает более чем 6000 коек, на которых пациентам может быть оказана кислородная поддержка без использования специальной дыхательной аппаратуры. В стране более 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже можно при необходимости использовать как аппараты ИВЛ. Елена Богдан считает, что этих ресурсов достаточно.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия открыла границы для белорусов
Незадолго до полуночи пенсионер тушил пожар и попал в больницу с ожогами
В Свислочском районе мотоциклист убегал от инспектора ГАИ пешком, но не убежал, потому что много курил
В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус, ими поделится Китай
Вертолет действительно что-то распылял над Минском - но не лекарство для дезинфекции, а святую воду
Оранжевый уровень опасности объявлен в понедельник, 23 марта, из-за гололедицы
В Минске на 100 девочек рождается 108 мальчиков
Католикам Гродно разрешили молиться онлайн из-за коронавируса
Белорусы травили в интернете женщину, заразившуюся коронавирусом
В Германии пьяный белорус на грузовике заблокировал дорогу
В Городке погиб мужчина при пожаре в доме
Застрявшие в московском "Внуково" белорусы вернулись в Минск
Европейское бюро ВОЗ поддерживает меры против коронавируса в Беларуси
В Минске создали мобильные бригады соцработников, которые будут доставлять продукты и лекарства одиноким пожилым людям на дом
Новые данные от Минздрава: 76 человек инфицированы коронавирусом, 15 из них вылечены и выписаны из больниц
В воскресенье, 22 марта, заморозки, снег и порывистый ветер
Лукашенко поручил КГБ разобраться с фейковыми новостями о смертях от коронавируса
На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут поехать уже с новыми песнями
Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Не шутка. С 1 апреля в Беларуси увеличится базовая арендная величина, хотя бизнес просил о поддержке и заморозке цен на время коронавируса