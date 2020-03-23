В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус, ими поделится Китай

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В Беларуси будет возможность провести экспресс-тест на коронавирус. 1008 панелей для постановки экспресс-тестов передаст Китайская Народная Республика. Сейчас проведение теста на коронавирус занимает от четырех часов до суток. Об этом рассказала в интервью телеканалу СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

В Беларуси уже протестировали на вирус более 19 тысяч человек. Это люди, которые вернулись из-за рубежа, и так называемые контакты первого и второго уровней. Всего же под контролем санитарно-эпидемиологической службы находились более 23 тысяч человек, в том числе более тысячи - контакты первого уровня, сообщила Елена Богдан.

Заместитель министра отметила, что Беларусь располагает более чем 6000 коек, на которых пациентам может быть оказана кислородная поддержка без использования специальной дыхательной аппаратуры. В стране более 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже можно при необходимости использовать как аппараты ИВЛ. Елена Богдан считает, что этих ресурсов достаточно.