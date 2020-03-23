В Свислочском районе мотоциклист убегал от инспектора ГАИ пешком, но не убежал, потому что много курил

Изменить размер текста: A A

Мотоциклист-нарушитель пытался убежать от сотрудника ГАИ на своих на двоих, бросив мотоцикл, но не сумел - оказалось, инспектор бегает намного быстрее. Когда незадачливого мотоциклиста изловили, он посетовал, что зря так увлекался курением.

Видео погони выложила в сеть ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Мотоциклист привлек внимание инспектора тем, что ехал без шлема. На сигнал остановиться он не отреагировал и попытался оторваться от преследования на полевой дороге. Подъехав к лесу, мужчина бросил мотоцикл и побежал, но инспектор догнал его.

42-летний житель Свислочского района, как выяснилось, ехал на мотоцикле не только без шлема, но и без прав и увлекался не только курением, но и алкоголем - прав его лишили именно за пьяное вождение.