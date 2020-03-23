2020-03-23T10:23:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Незадолго до полуночи пенсионер тушил пожар и попал в больницу с ожогами

Предположительно, дом загорелся из-за неосторожности при курении
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Докшицком районе пенсионер тушил пожар и получил ожоги. Фото: МЧС.В Докшицком районе пенсионер тушил пожар и получил ожоги. Фото: МЧС.
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За несколько минут до полуночи в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в деревне Осово Докшицкого района. Когда спасатели прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем.

Хозяин-пенсионер не только смог выбраться из горящего дома, но и пытался потушить огонь самостоятельно. Эта попытка закончилась для мужчины плачевно - он получил серьезные ожоги, медики скорой помощи доставили его в больницу.

-Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие, имущество. Стены в доме закопчены. Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении,- сообщает пресс-служба МЧС.

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